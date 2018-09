In mano agli irregolari 4564 alloggi

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I dati parlano da soli: su 66.730 alloggi popolari distribuiti sul territorio, 4564 sono occupati abusivamente.Sono questi gli ultimi numeri degli irregolari che alloggiano senza averne diritto nella case di edilizia residenziale. Il boom di abusivi è soprattutto nei palazzi di proprietà di Aler dove, fra italiani e stranieri, se ne contano 3466. Invece, in quelli del Comune, gestiti da Mm, il dato cala fino ad arrivare a 1098 abusivi. Comunque sempre tanti.Dalle Case Bianche a Molise-Calvairate, da Baggio a San Siro al Gallaratese: non c'è quartiere che si salva e l'emergenza irregolari dilaga, con casi limite che fanno preoccupare. Come nel caseggiato Aler di via Bolla, tra i civici 26 e 42: qui, su 244 appartamenti si parla di 75 nuclei regolari e 67 fuorilegge che hanno sfondato porte e finestre per entrare, ma non hanno titolo per viverci. È soltanto una delle zone rosse della città, perché non va meglio in altri rioni. Nel palazzo Aler di via Civitali 30, per esempio, gli inquilini in regola devono convivere, spesso con immense difficoltà, con 29 abusivi.(S.Rom.)riproduzione riservata ®