In Lombardia nuovo drastico calo dei ricoveri per Covid-19. Sono 218 in meno rispetto a martedì per un totale di 692 malati in ospedale. In terapia intensiva il saldo è di nuovo negativo: sono tre in meno rispetto al giorno prima per un totale di 48 pazienti. Nei reparti di degenza i malati sono 692 (218 in meno). I pazienti in terapia intensiva sono 48, 3 in meno rispetto all'ultima rilevazione. In provincia di Milano sono 29 i nuovi positivi al Covid-19 di cui 17 in città. Seguono Bergamo (+15) e Brescia (+14). Nelle altre province, numeri molto bassi: a Como sono due in più, a Cremona +3, a Lecco +2, a Monza +1. A Lodi sono 6, a Mantova 10, a Pavia 3. Sono invariate Sondrio e Varese, ovvero zero nuovi contagi.

Intanto, ieri faccia a faccia tra sindacati confederali e il presidente Attilio Gallera, l'assessore al Welfare Giulio Gallera e il neo direttore generale Sanità Marco Trivelli. Va ridisegnata la sanità lombarda: è questo il succo di quanto Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto. «Dopo 5 anni dalla sua approvazione e alla luce dell'epidemia il sindacato confederale ritiene indispensabile una rivisitazione profonda di quanto non ha funzionato e il ridisegno, anche con i fondi Ue, della sanità lombarda».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA