In Lombardia l'85% dei casi italiani

Otto decessi in Lombardia nelle ultime 24 ore: un numero mai così basso dallo scorso 2 marzo e in deciso calo rispetto al dato del giorno precedente (21 vittime). I contagi invece sono di nuovo in aumento: i nuovi positivi certificati da tampone sono 259, contro i 244 del giorno prima. Dei nuovi casi, 109 sono riferiti a controlli fatti dopo i test sierologici.

La Lombardia non è fuori dall'emergenza, anche se ieri l'assessore al Welfare Giulio Gallera ha sottolienato che «al momento gli esperti delle Ats non evidenziano situazioni critiche riguardo al numero di contagi nella regione»: sul suo territorio si concentra l'85,5% dei nuovi casi certificati in Italia. Resta alto il rapporto tra tamponi fatti (ieri sono stati 6637) e nuovi positivi al Covid, pari al 6%, più o meno allo stesso livello di un mese fa: nel resto d'Italia il rapporto è 18 volte inferiore. Restano stabili rispetto a ieri i ricoverati in terapia intensiva (94 persone), mentre tra guariti e dimessi si contano 98 persone.

I nuovi casi sono in leggero aumento anche in provincia di Milano: 52 ieri, contro i 45 del giorno prima. Lieve crescita anche a Milano città: 23 nuovi casi (21 il giorno prima).

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA