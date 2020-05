in Lombardia in rialzo il numero di nuovi casi, con un aumento leggermente superiore a quello di mercoledì, a fronte di un elevato numero di tamponi. Scendono ancora i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva, mentre aumenta il numero dei guariti. Sono i dati diffusi ieri dalla Regione, come sempre con numeri ondivaghi, perché dipendono dai tamponi e dagli aggiustamenti dei giorni precedenti. Al 21 maggio i casi positivi sono 86.091 in crescita di 316 unità rispetto al giorno prima; i guariti sono 43.649 in aumento di 207 rispetto al giorno precedente e gli attualmente positivi sono aumentati di 44 unità a 26.715 (-620). Sono 83 i nuovi casi positivi in provincia di Milano, in crescita rispetto ai +48 del giorno precedente così come risale il dato della città con un aumento di 38 nuovi contagiati (martedì +8). Le persone ospedalizzate scendono di altre 162 unità a 4.119 mentre i pazienti in terapia intensiva calano di 5 unità a 226. Il numero di vittime è salito a 15.727 (+65). I tamponi effettuati aumentati di 14.702 (+11.508 precedente). Scende ancora il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi in Lombardia: si attesta al 2,1%, il più basso dal 1° ad oggi.

