In Lombardia diminuiscono i contagi ma aumentano le vittime.

I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 99, la metà del giorno precedente (erano 192), certificati da un numero di tamponi leggermente inferiore a quelli fatti martedì: 9305 contro 9848. Ma nella regione si registra purtroppo un aumento delle vittime: ieri sono morti per Covid 32 persone, il doppio rispetto al giorno prima (15). I guariti e i dimessi sono stati 507, un numero che porta il totale a 56.474 persone. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano per il secondo giorno consecutivo sotto quota 100, seppur in leggero aumento nelle ultime 24 ore (erano 96, sono saliti a 98). Diminuisce sensibilmente il totale dei ricoverati (-95 in un giorno).

Contagi in calo anche nella provincia di Milano: 27 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, contro i 46 del giorno prima. I nuovi positivi certificati in città sono 10, in calo rispetto al giorno prima (erano stati 17).

I dati dicono che un rischio di focolaio nella regione è sempre dietro l'angolo. Secondo Walter Ricciardi, membro del comitato esecutivo dell'Oms e consigliere del ministro Speranza, in Lombardia «bisognerebbe testare di più e migliorare il sistema di tracciamento perché oltre l'80% dei contagi avviene in famiglia».(G.Obe.)

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

