«In Lombardia 527 casi prima di Codogno»

Quando fu accertato il primo caso di coronavirus al di fuori della Cina, il 20 febbraio del 2020 a Codogno, in provincia di Lodi, in realtà il virus già era presente in Lombardia. Uno studio fatto da Danilo Cereda, dell'unità prevenzione malattie infettive della direzione Welfare della Regione, in collaborazione con le Ats, ha mostrato che c'erano 527 persone tra i 57 e i 78 anni con sintomi, 39 dei quali erano sanitari. Il Covid «circolava già per lo meno in 222 dei 1506 Comuni lombardi», ovvero nel 14,7%.

Secondo le stime dei ricercatori, l'intervallo seriale (cioè il tempo di trasmissione) era di 6,6 giorni mentre il numero di riproduzione (R0) passava da un 2,6 a Pavia a un 3,3 a Milano. Il motivo quindi per cui il sistema sanitario si è trovato sotto pressione è «radicato nell'alta trasmissibilità dell'infezione e nella silente trasmissione del patogeno fra gennaio e metà febbraio».

Una volta scoperto il primo caso si è però evidenziato un «trend in diminuzione» nel numero di riproduzione, segno - si sottolinea nello studio - della maggiore attenzione delle persone e conseguenza delle prime misure fino al lockdown dell'8 marzo.



Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Novembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA