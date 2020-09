In Lombardia 198 nuovi casi i decessi salgono a tre

È una flessione apparente quella dei nuovi positivi accertati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Ieri sono stati 198, contro i +388 del giorno precedente. Un dato però viziato dal numero dei tamponi, che ieri sono stati la metà rispetto a sabato (12.117 contro 23.409). Il rapporto tra il numero dei nuovi tamponi e i positivi è pari all'1,63%, pressoché identico a sabato (1,65%). Dei nuovi casi, 25 sono debolmente positivi e 6 a seguito di test sierologico. Ci sono tre nuovi morti, menrre sabato c'era stato solo un decesso per Covid. Dall'inizio della pandemia in Lombardia sono morte 16.880 persone. Aumentano sia i ricoverati in terapia intensiva (+2, 25 in totale) che quelli negli altri reparti (+3, 248). I guariti/dimessi sono in totale 76.794 (+86). I nuovi casi sono in calo anche in provincia di Milano: ieri sono stati +86, contro i 112 di sabato. A Milano città i nuovi casi certificati nelle ultime 24 ore sono stati 51. Seguono Brescia, (+28), Bergamo (+8) e Monza e Brianza (+21).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 7 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA