In intensiva 156 pazienti, si riapre la Fiera

I contagi tra Milano e hinterland hanno sfondato quota duemila: 2031 nuovi casi in 24 ore. E il capoluogo è sempre più nell'occhio del ciclone: ieri i nuovi casi certificati da tampone sono stati 917, contro i 753 di mercoledì. Tutto fa supporre che oggi verranno superati i mille casi giornalieri.

In Lombardia il numero dei nuovi contagi è uguale a quello del giorno precedente: 4125, di cui 202 «debolmente positivi». Quasi uguale anche il numero dei tamponi fatti: ieri 35.715, contro i 36.216 del giorno prima. La percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati è dell'11,5% (mercoledì era dell'11,3%).

Cresce invece il numero dei decessi: ieri hanno perso la vita per Covid 29 pazienti, contro i 20 del giorno precedente. Ma il dato più allarmante è quello dell'occupazione delle terapie intensive: con i 22 ricoverati gravi di ieri, il numero in regione sale a 156: superata la soglia dei 150 - era la soglia fissata dalla Regione - si riattiva l'ospedale di emergenza di Fiera Milano, per mesi oggetto di polemiche per il suo inutilizzo. I ricoveri non gravi in ospedale sonostati 174 in 24 ore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 05:01

