In fuga con i pacchi Amazon

Ha approfittato della distrazione di un fattorino, intento in una consegna, per saltare sul furgone di Amazon carico di 200 pacchi e partire a razzo. Il ladro però non si è accorto che il corriere aveva lasciato a bordo del mezzo anche il suo cellulare: lo smartphone è stato geolocalizzato in pochi minuti e l'uomo, 46 anni, è stato bloccato dalla polizia.

È successo ieri mattina alle 10 in via Goldoni. Appena si è accorto del furto il corriere - un 23en- ha chiamato il 112 e dato l'allarme, segnalando anche la presenza del proprio cellulare sul mezzo in fuga. I poliziotti hanno geolocalizzato il segnale del telefono e hanno raggiunti e bloccato il furgone in via Magistri. Alla vista della volante, il 46enne ha lasciato il mezzo e tentato una fuga a piedi, ma è stato raggiunto e ammanettato. Furgone e merce sono stati restituiti al corriere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Giugno 2020, 05:01

