In estate torna la Champions Cup in Cina il derby d'Italia con la Juve

MILANO - ICC, definite date e avversari di Handanovic e compagni. Nell'ordine, Manchester United, Juventus e Tottenham per l'Inter nella settima edizione dell'International Champions Cup, che si aprirà il prossimo 16 luglio con Roma-Chivas de Guadalajara (iscritte al torneo anche Real, Atletico, Arsenal, Milan, Bayern e Benfica). I nerazzurri esordiranno quattro giorni dopo (il 20), a Singapore, contro i Red Devils.

In Asia anche il derby d'Italia con i bianconeri: sicuramente in Cina e, con ogni probabilità a Nanchino, roccaforte di Suning, il 24 luglio.

Ultimo match, invece, in Europa il 4 agosto, con trasferimento a Londra per la sfida con gli Spurs. «Credo sia una manifestazione davvero importante per i club coinvolti - ha sottolineato il vicepresidente Javier Zanetti -. Bellissimo il derby in Cina, Inter e Juve sono molto seguite in Asia. Mi aspetto grande calore».(A.Agn.)

