«In due anni allontanate 290 persone»

«Dei 290 ordini di allontanamento elevati dal 2017 ad oggi a persone moleste, come parcheggiatori, venditori abusivi molesti, persone che abbandonano rifiuti in grande quantità o che impediscono con l'occupazione abusiva di salire sui mezzi pubblici, circa dodici si sono trasformati in daspo». Così l'assessore alla Sicurezza Anna Savuzzo ha snocciolato bilancio degli anni passati. Ora però, con il potenziamento del provvedimento ci si aspetta un aumento. L'ordine di allontanamento, elevato dai vigili o dalle forze dell'ordine, può durare fino a un massimo di 48 ore. I casi di reiterazione vengono poi comunicati al questore, che valuterà se predisporre il Daspo che può durare fino a sei mesi. «Adesso ci siamo attrezzati, per vedere se a Milano può essere uno strumento utile. Poi, si trarranno le conclusioni», continua Scavuzzo.(S.Rom.)

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

