In coma dopo la rapina in Stazione Centrale

Angela CalzoniAggredito e rapinato in Stazione Centrale, appena sceso dal treno. Durante lo scippo è scivolato per terra battendo al testa ed è finito in coma. Per due giorni, però, non è stato possibile capire chi fosse perché non aveva con se ne documenti ne telefono. Un silenzio che ha tenuto con il fiato sospeso anche i suoi familiari, molto preoccupati per l'uomo, malato di sclerosi multipla, che dopo essere partito in treno dalla Liguria, non aveva dato più sue notizie. Fino a che non hanno scoperto che il 47enne era ricoverato al Policlinico ed era stato operato d'urgenza dopo essere stato derubato da un tunisino di 32 anni. La terribile vicenda è riportata nell'ordinanza della giudice con cui è stato convalidato il fermo e disposta la custodia in carcere per il ladro, arrivato in Italia una decina d'anni fa, irregolare e con precedenti per furto, che è stato bloccato sabato scorso dalla polizia. Nel documento, firmato dal gip Anna Calabi su richiesta del pm Sergio Spadaro, la sorella della vittima parla apertamente della preoccupazione quando il 25 agosto scorso, all'improvviso, lei e la madre non hanno avuto più notizie del 47enne. Il suo cellulare risultava spento. Una circostanza insolita per l'uomo che «era solito comunicare tutti i suoi spostamenti» ai familiari. Solo il giorno dopo la sorella è riuscita a sapere dal 118 «di un soccorso a Milano, via Boscovich-angolo via Pisani» e che la persona «era stata trovata senza documenti né cellulare, per terra» in gravi condizioni. Da qui la corsa al Policlinico «dove accertavamo che il soccorso era effettivamente mio fratello». Il tunisino, difeso dall'avvocato Claudio Martinelli, ha provato a negare di aver commesso la rapina ma un testimone lo ha identificato.