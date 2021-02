In coma dopo acrobazia amico rinviato a giudizio

Non fu una rissa ma un gioco (acrobatico) finito male. Questa è la conclusione a cui sono arrivati gli inquirenti che dal luglio 2019 lavorano al caso di Luca Castiglioni, il 22enne informatico di Lainate finito in coma dopo una festa a Nerviano. La pm Francesca Gentilini ha disposto il rinvio a giudizio per un suo amico 27enne che quella sera aveva partecipato. L'accusa è di lesioni colpose.

Secondo quanto ricostruito, il 26 luglio 2019 l'indagato aveva sfidato Castiglioni a fare la ruota e quando ha accettato lo ha preso per i fianchi per fargli fare un giro di 360 gradi. Nella foga del momento, per uno stupido gioco appunto, lo avrebbe spinto con troppa violenza facendogli sbattere la testa sul pavimento di marmo. Il 22enne, finito in coma, aveva lottato a lungo in terapia intensiva e solo dopo una faticosa riabilitazione è riuscito a riprendere una vita quasi normale. L'ipotesi di una rissa è stata scartata grazie alle testimonianze e alle intercettazioni seguite. (S.Gar.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 05:01

