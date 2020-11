In città i soldati-tampone

Giammarco Oberto

Per tamponare Milano scende in campo anche l'esercito. I genieri hanno lavorato a tappe forzate per tirare su le tende e realizzare il drive throug più grande d'Italia sulla spianata del parcheggio del Parco Trenno, in via Novara: già da oggi il personale dell'ospedale San Carlo effettuerà i tamponi rapidi dedicati agli studenti e agli insegnanti. Una seconda struttura sarà pronta in settimana nel parcheggio di Romolo, 250 posti auto in via Tazio Nuvolari: qui opererà il personale del San Paolo. A regime nelle due strutture saranno operativi otto team della Difesa, composti ciascuno da un medico, due infermieri, due autisti e due carabinieri. Un terzo drive throug potrebbe essere realizzato a Linate.

I DATI. L'aiuto da parte dell'esercito dà la misura dell'allarme crescente per l'ondata di contagi, in Lombardia e soprattutto a Milano. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi in città sono 1554 (uno in più rispetto al giorno prima), nell'intera provincia 3695 (in leggero calo rispetto a sabato, quando erano stati 3730). Anche nei dati della regione c'è una piccola flessione: 8607 nuovi positivi, contro gli 8919 di sabato. Ma sono diminuiti anche i tamponi effettuati: ieri 39.658, il giorno prima 46.781: la percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi s'impenna infatti dal 19% al 21,7% in un giorno. In calo le vittime: ieri 54, il giorno precedente 73. I nuovi ricoveri in ospedale sono 213 in 24 ore (355 il giorno prima), ma crescono quelli in terapia intensiva: con i 26 nuovi pazienti di ieri si sale a 418 letti occupati.

RISCHIO LOCKDOWN. Con questi numeri non è escluso che il nuovo dpcm preveda nuove restrizioni per la città di Milano. Una possibilità che il governatore Fontana ha osteggiato con forza nel vertice di ieri mattina tra governo e Regioni: «Se i tecnici ci dicono che l'unica alternativa è il lockdown facciamolo, ma no a un lockdown territoriale. Perché se fermiamo Milano si ferma la Lombardia» ha detto il governatore. Oggi incontrerà i sindaci dei capoluoghi lombardi per farà il punto della situazione epidemiologica.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA