In città i nuovi casi scendono a 10 in 24 ore

Nelle residenze sanitarie assistenziali si moriva anche prima dell'emergenza coronavirus e non sempre di morte naturale. È quanto emerge dall'indagine sui maltrattamenti nei confronti di 22 anziani nella struttura Sereni orizzonti di Rodano (Milano), al centro di un'indagine iniziata nel novembre 2018 e che ieri è arrivata al rinvio a giudizio di 2 imprenditori, una dipendente amministrativa, 4 medici e un'infermiera. Tra le pesanti accuse ci sono omesse terapie e cure mediche (per esempio la carenza di idratazione o alimentazione), e soprattutto la deliberata indifferenza verso i bisogni degli ospiti, deceduti tra il luglio e il gennaio 2019 quasi tutti all'interno della rsa. Nei confronti della direttrice sanitaria pro-tempore e della capo sala, in particolare, è stato contestato il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici per aver falsificato in diverse occasioni i diari clinici di 2 degenti morti nella struttura: l'infermiera ha omesso di aver effettuato una manovra di bronco-aspirazione che aveva portato al decesso.

L'indagine dei carabinieri di Cassano d'Adda è partita grazie alla denuncia di due operatrici socio-sanitarie vittime di mobbing da parte della capo sala. Le dipendenti hanno anche manifestato i propri sospetti per la recente morte di 6 anziani. L'installazione di telecamere nascoste e le intercettazioni ambientali hanno consentito agli investigatori di accertare gravi responsabilità della direzione del gruppo Sereni Orizzonti 1 spa (già coinvolto nell'ottobre 2019 in un'indagine della Gdf di Udine per truffa aggravata) nell'aver accettato dal giorno dell'apertura, nel luglio 2018, un numero elevato di pazienti in gravi condizioni di salute pur consapevoli della inadeguatezza delle risorse e delle capacità professionali del personale assunto.(S.Gar.)

