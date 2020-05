In città dimezzati in 24 ore i nuovi contagiati

A due settimane esatte dalla fine del lockdown, quando secondo gli esperti l'allentamento delle misure dovrebbe cominciare a riflettersi sulla curva epidemiologica, Milano città tiene. I nuovi casi registrati ieri sono stati 24 in 24 ore, un numero che non si vedeva dai primi di marzo e che è la metà dei nuovi positivi certificati da tampone il giorno precedente (56). I nuovi contagi sono in calo anche nella provincia: 71 nuovi casi, contro i 110 di domenica. Con i suoi 22.222 casi totali resta la provincia più colpita, segue Brescia con 14.158 (ieri +11 ).

Sul fronte nuovi contagiati la giornata è stata buona per tutta la Lombardia, anche se i tamponi eseguiti sono stati la metà (5078 ieri, 11.809 domenica). In 24 ore i nuovi casi sono 175, quasi dimezzati rispetti al giorno prima (326). Netto calo dei decessi: ieri sono morte per Covid 24 persone, contro i 69 decessi del giorno prima. Sempre ottime le notizie dagli ospedali: i ricoveri sono 4482, in linea con il giorno prima, quelli in terapia intensiva 252 (-3). «Ma il dato importante di oggi - ha detto il vicepresidente della Regione Fabrizio Sala nella consueta diretta streaming da Palazzo Lombardia - è quello dei guariti, che sono 873».

