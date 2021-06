In chat si simulava ragazzina e adescava: 19 anni al pedofilo

Una pena esemplare, la più alta in Italia per un reato di pedofilia. La Corte d'appello di Milano ha confermato 19 anni di carcere inflitti in primo grado a un 48enne che, come emerso dalle indagini del procuratore aggiunto Letizia Mannella e del pm Alessia Menegazzo, per 5 anni si era finto una ragazzina - con il soprannome di Giulia la malvagia - per adescare via WhatsApp e poi abusare di tre minorenni tra gli 11 e i 13 anni, di cui era vicino di casa.

Residente nel Lodigiano, disoccupato, l'uomo era stato arrestato dai carabinieri nel giugno 2019 con le accuse di violenza sessuale, corruzione di minori, sostituzione di persona e produzione e detenzione di materiale pedopornografico. A far scattare l'inchiesta era stata la foto di una delle vittime che l'uomo aveva pubblicato su Instagram per minacciarle di diffondere le immagini che aveva su di loro se avessero parlato.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

