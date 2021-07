In centro senza incidenti il corteo contro la polizia

Tra i caldo spossante e l'imponente servizio di sicurezza predisposto dalla questura, si è concluso senza incidenti il corteo organizzato da centri sociali e anarchici per protestare contro «le violenze delle forze dell'ordine», in particolare dopo l'indagine suoi pestaggi accaduto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ma non solo.

Nella marcia da piazza XXIV maggio fino al carcere di San Vittore, i manifestanti - un centinaio, schierato dietro lo striscione Mele marce? Abbattiamo l'albero - hanno elencato una serie di episodi accaduti di recente a Milano con intervento di polizia e carabinieri per disperdere assembramenti notturni. Tra le richieste anche il codice identificativo per le forze di polizia, «come è in vigore in numerosi Paesi europei»: numeri sui caschi e sulle divise per poter identificare gli agenti responsabili di violenze. Molti slogan e qualche fumogeno, dalla Darsena a San Vittore attraverso via Gorizia e viale Coni Zugna. Davanti al carcere la manifestazione si è sciolta, senza incidenti né tensioni.

