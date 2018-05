In caso di vittoria preliminari europei sicuri per i rossoneri

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO .- E ora? Dopo la scoppola dell'Olimpico, il Milan ha 180' rischiosissimi, per calendario e condizioni psicofisiche, in chiave Europa League. A cominciare domenica alle 18 dalla sfida di Bergamo contro un'Atalanta in palla, ma che non avrà in panchina Gasperini. Con una vittoria Gattuso sarebbe sicuro aritmeticamente almeno del settimo posto, che darà diritto all'Europa League tramite i preliminari estivi. In caso contrario, verdetti rimandati a Milan-Fiorentina del 20 maggio a San Siro. Altro scontro diretto, cui i viola potrebbero, battendo domenica il Cagliari, arrivare alla pari di un Diavolo sconfitto a Bergamo e con due risultati su tre a disposizione al Meazza per estromettere Bonucci e compagni dall'Europa.Tornando ad Atalanta-Milan, il match si disputerà in casa bergamasca per la quarta volta nel mese di maggio nelle ultime 5 stagioni. E, parlando di sentenze con vista sulle coppe, con un precedente tutt'altro che allegro per i rossoneri di Clarence Seedorf, battuti 2-1 (gol di Brienza al 96') nel 2014 alla penultima giornata e virtualmente esclusi dall'Europa League. Era già fuori da tutto il Milan di Pippo Inzaghi che vinse 1-3 nel 2015 all'ultimo turno. Nel 2017 fu infine 1-1 alla terzultima giornata: Montella in Europa 7 giorni dopo grazie ad un 3-0 sul Bologna.