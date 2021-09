In casa market di pasticche, anche ecstasy rosa-caramella

Un vero arsenale di pasticche in casa, con alcune addirittura abbellite dal tocco di colore rosa. Uno spacciatore di 45 anni è stato arrestato dalla polizia a Quarto Oggiaro, che all'interno del suo appartamento ha sequestrato 220 grammi di cocaina, marijuana, Mdma, e 155 pasticche rosa di ecstasy con la forma di Hello Ketty che potevano quindi sembrare caramelle. In casa l'uomo, già noto alla polizia, aveva anche cinquemila euro in contanti. Il 45enne è stato pedinato e arrestato da agenti della Squadra mobile in servizio antispaccio.

In un'altra indagine sono stati arrestati un 58enne e un 55enne: gli agenti del Commissariato Bonola hanno sequestrato 24 panetti di hashish, oltre due chili, insieme a duemila euro in contanti, provento dello spaccio. Una parte della droga è stata trovata durante un controllo stradale in via Ugo Betti, l'altra a Seriate (Bergamo) a casa di uno dei due uomini.



Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 05:01

