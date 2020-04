In casa con cocaina e 120mila euro

Nel loro appartamento nascondevano la cocaina e un tesoretto in contanti di più di centomila euro, frutto dell'attività di spaccio. Un marocchino di 53 anni e il figlio 28enne sono stati arrestati dalla polizia per la detenzione di 50 dosi di cocaina (per un peso complessivo di 55 grammi).

I poliziotti hanno trovato la droga durante la perquisizione dell'appartemento in via San Paolino. Gli agenti hanno anche trovato 120mila euro in contanti, 76mila dei quali nascosti addosso alla figlia 17enne del marocchino. La madre, connazionale di 59 anni, è stata invece indagata per spaccio.

L'appartamento era dotato di telecamere sul balcone e sul portone d'ingresso per controllare l'arrivo delle forze dell'ordine. Martedì pomeriggio gli agenti del commissariato Porta Ticinese sono riusciti ad aggirare il sistema di sicurezza approfittando della visita di un parente dei pusher. I poliziotti, assieme a un cane antidroga, sono riusciti a trovare i 55 grammi di cocaina. E poi i soldi, 120mila euro in contanti: 76mila erano stati nascosti negli indumenti della 17enne su consiglio del fratello, che aveva avvolto il resto nel cellophane per occultarlo nella propria camera.

