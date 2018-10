In campo il superperito degli incendi

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela Calzoni
La procura schiera anche un super consulente, l'ingegnere Massimo Bardazza, per analizzare la dinamica dell'incendio scoppiato domenica nel capannone della Ipb Italia di via Chiasserini, in zona Bovisasca. Il perito - che in passato si è occupato di diversi casi importanti come la strage di Erba (per ricostruire la dinamica del rogo nella casa di Castagna), l'esplosione della palazzina di via Brioschi, i disastri di Linate e Viareggio avrà il compito non facile di capire quali rifiuti fossero stoccati nell'area andata a fuoco. La nomina del consulente è stata disposta nel fascicolo coordinato dal pm Donata Costa sul maxi rogo, per il quale indaga anche la Dda di Milano, competente sui traffici illeciti di rifiuti.Nel frattempo, gli inquirenti stanno anche cercando di capire se la Ipb Italia potesse o meno stoccare rifiuti nel capannone bruciato. Da quanto è emerso dalle indagini, infatti, la società che aveva affittato il ramo d'azienda e gli spazi dalla Ipb srl, poteva raccogliere il materiale di scarto proprio in virtù della cessione e almeno fino al prossimo 24 ottobre.