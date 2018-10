In campo anche la Lazio sul campo dell'Eintracht

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

ROMA - «L'Eintracht è una squadra molto fisica e organizzata. È allenata da un tecnico che sa quello che vuole dai suoi giocatori. Ci sono calciatori come Rebic e Jovic che sanno come mettere in difficoltà le squadre avversarie». L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi avvisa la sua squadra sul valore dell'Eintracht Francoforte, avversario di stasera (fischio d'inizio alle 21) in Europa League. «L'Eintracht è una squadra di tutto rispetto, la scorsa stagione ha vinto la Coppa di Germania - ricorda il tecnico piacentino in conferenza stampa -. Probabilmente il girone dello scorso anno era diverso, affrontavamo il Vitesse, sicuramente quest'anno siamo stati meno fortunati». La Lazio cerca altri punti preziosi dopo la vittoria (2-1) sui ciprioti dell'Apollon nella gara d'esordio la scorsa settimana.