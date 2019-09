In calo gli incidenti con moto e scooter

Diminuiscono a Milano gli incidenti che coinvolgono moto e scooter. Nel 2018 sono stati registrati 3461 sinistri contro i 3668 dell'anno precedente, con un calo dei motociclisti feriti (3320 contro i 3503 del 2017), e di quelli rimasti coinvolti in incidenti mortali, 15 contro 18. I dati sono stati elaborati dall'Amat per uno studio sullo scooter sharing. L'indagine, realizzata tramite le risposte a 1500 questionari compilati on line dagli utenti del servizio, evidenzia come il 78,5% di chi utilizza gli scooter in condivisione lo fa all'interno della città, principalmente per tempo libero e commissioni e che chi utilizza la condivisione dello scooter è spesso anche un fruitore del car sharing. «A Milano adesso siamo a quasi duemila scooter in condivisione - commenta i dati l'assessore alla Mobilità Marco Granneli - dall'inizio del 2020 dovranno essere tutti elettrici».

Lunedì 23 Settembre 2019, 05:01

