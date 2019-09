In aula con borracce al posto della plastica Il sindaco Sala e Mengoni tra i bambini

Un inizio di scuola speciale per i 59 primini dell'istituto comprensivo Scarpa di via Clericetti. Ad accoglierli, oltre alle maestre, c'erano il sindaco Giuseppe Sala e il cantante Marco Mengoni.

Il primo cittadino, aiutato dall'artista, ha voluto consegnare ai bimbi le borracce in alluminio per l'acqua, di cui il Comune sta dotando tutti gli studenti di elementari e medie. «Il messaggio - ha spiegato Sala - è che la plastica si ricicla, però a volte la si perde e una bottiglia di plastica rimane nell'ambiente per 250 anni. La nostra iniziativa potrebbe portare a sprecare 30 milioni di bottigliette in meno all'anno. L'ambiente lo proteggiamo se ci impegniamo collettivamente, ma anche individualmente, quindi quale migliore occasione che incominciare da bambini?». Mengoni ha prestato il suo volto per potenziare il messaggio: «Anche io - ha spiegato a bimbi e famiglie - con il mio progetto Atlantico ho cambiato le regole all'interno del mio team, obbligando tutti ad abbandonare le bottiglie monouso». «Questa iniziativa - ha aggiunto il cantante - rende le nuove generazioni attente al futuro del loro pianeta».

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

