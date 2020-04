Riapre in anticipo il crematorio di Lambrate dopo la chiusura temporanea dal 3 aprile, per l'emergenza sanitaria legata al virus.

Il crematorio, come spiega il Comune in una nota, riaprirà con oltre dieci giorni d'anticipo rispetto alle direttive dell'ordinanza, ora revocata, che ne disponeva la chiusura sino al 30 aprile. La nuova ordinanza autorizza quindi le cremazioni dei residenti milanesi deceduti a partire da ieri, mentre restano sospesi gli ingressi per i defunti non residenti. Inoltre introduce alcune novità per le salme inumate d'ufficio a causa delle mancate disposizioni da parte delle famiglie entro cinque giorni dalla data del decesso. Il campo 87 del Cimitero Maggiore, già dedicato alle inumazioni d'ufficio rimarrà allestito a verde, senza possibilità cioè di porre monumenti o manufatti, per due anni dalla data dell'ultima inumazione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 05:01

