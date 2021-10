In 600 al party abusivo davanti al Vittorio Veneto

Ragazzi ubriachi, tutti senza mascherina, lanci di bottiglie, spintoni e aggressioni. Sabato notte è stata una serata di festa e follia per i liceali del Vittorio Veneto: dopo la festa abusiva davanti al Leonardo da Vinci, lo scorso weekend, finita con malori e ricoveri, è toccato al Vittorio Veneto. In 600 hanno partecipato al rave party non autorizzato, dandosi appuntamento via social davanti al liceo scientifico di via De Vincenti. Verso le 22.30 la situazione si è fatta violenta: si sono infiltrati tre bande, sembra da San Siro, Giambellino e Rozzano. Ragazzi con il cappuccio della felpa calato fin sulla fronte, tuta d'ordinanza, borsello e sciarpa a coprire gran parte del volto. Hanno preso qualunque pretesto per spingere e dare pugni. Ad un certo punto, si sono messi anche a tirare qualche bottiglie vuota: una ha colpito un ragazzo sulla spalla; un'altra, invece, ha ferito una ragazza in testa. Un altro liceale è raggiunto da fendente alla gamba, cade a terra un coltellino e qualcuno nella confusione lo raccoglie. Allora, è chiamato il 118. Ormai non si capisce più nulla. Accade di tutto: a un giovane viene strappata la catenina, un altro ancora, preso a caso, viene inseguito per tutto lo slargo e riesce a correre via ma col cuore in gola. Ha paura che possano ucciderlo di botte. A quel punto arriva la polizia, ma è troppo tardi. Gli aggressori sono fuggiti fra la confusione generale: secondo le prime ricostruzioni, ci sono almeno due micro risse. Alcuni studenti del collettivo del Vittorio Veneto sono stati sentiti come testimoni, mentre altri sono portati via per accertamenti.

(S.Rom.)

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Ottobre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA