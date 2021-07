In 4 anni hanno interrato 800mila tonnellate di rifiuti

Le intercettazioni sono chiare. «C'è sotto tanta fogna, c'è in giro un mare di fogna da tutte le parti, è legna, plastica». Così parlavano, e le Fiamme gialle annotavano. Una fogna fatta di 800mila tonnellate di rifiuti, smaltiti per quattro anni in modo illecito, interrati, sepolti nei cantieri o sotto strade da asfaltare. Cinque persone sono finite agli arresti domiciliari, 28 sono indgate, su disposizione del gip di Milano, per reati ambientali nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza di Gorgonzola su un presunto giro di smaltimento illecito di rifiuti nel Milanese. Tra loro c'è Angelo Vittorio Celotti, dominus della Cava Casara srl.

Le indagini, coordinate dai pm Stefano Ammendola e Francesco De Tommasi, sono partite con il sequestro nel dicembre 2018 di una discarica abusiva di oltre 30.000 metri quadrati a Cassano d'Adda, all'interno dell'area naturale protetta del Parco dell'Adda Nord, dove erano state ammassate e interrate oltre 40.000 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, contenenti sostanze dannose per l'ambiente e per la salute. Tra il 2016 e il 2020 sarebbero state trattate oltre 800mila tonnellate di rifiuti da parte del sistema che vede coinvolte 14 società. Gli indagati sono 28, per i reati di traffico illecito di rifiuti, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, truffa, inquinamento ambientale.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Luglio 2021, 05:01

