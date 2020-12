In 24 ore 5000 guariti ma 114 morti

Continuano a diminuire i ricoverati in Lombardia sia in terapia intensiva (-29, 656 in totale) che negli altri reparti (-57, 4996 in totale). Con 27.676 tamponi effettuati sono 2404 i nuovi casi, con il tasso di positività all'8,6%, in linea con quello di ieri (8,3%). In 24 ore i guariti sono quasi cinquemila: 4721. Ancora alto, purtroppo, il dato dei decessi: 114 in un giorno.

«I dati della Lombardia sono costantemente in miglioramento» commenta l'assessore al Welfare Gallera, che insiste sulla «responsabilità dei cittadini, perché oggi una recrudescenza del virus arriverebbe in una situazione in cui gli ospedali hanno ancora un numero significativo di pazienti Covid ricoverati».

I dati continuano a migliore anche Milano: i nuovi casi in 24 ore sono 594 tra capoluogo e provincia. A Milano città i contagiati in 24 ore raddoppiano: 243, contro i 133 registrati lunedì.



