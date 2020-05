In 24 ore 111 morti, dilemma Fontana

Giammarco Oberto

Si sapeva, il dato dei morti sarebbe stato l'ultimo a scendere. Ma le 111 vittime registrate in 24 ore in Lombardia pesano. Il giorno prima erano state 69, e martedì 62. E anche i nuovi contagi sono sopra quella quota dei 500 che secondo gli epidemiologi è la linea Maginot per poter riaprire tutto: ieri i nuovi positivi sono stati 522, contro i 394 del giorno precedente. Anche se ieri sono stati fatti tremila tamponi in più rispetto a mercoledì. I ricoveri in ospedale sono sempre in calo, nella giornata di oggi diventeranno meno di cinquemila. I pazienti in terapia intensiva scendono per la prima volta sotto i 300: 297, 10 in meno rispetto a 24 ore prima. La città di Milano tiene ancora: i nuovi casi sono 66, contro i 63 del giorno prima. Ma i nuovi contagiati aumentano in provincia: ieri + 169, contro il +105 di mercoledì.

È sempre più bollente la patata riaperture per il governatore Fontana, alle prese con una curva epidemiologica estremamente ballerina e con linee guida Inail che non arrivano. L'attesa decisione ufficiale sulla riapertura di lunedì - chi e come potrà riaprire in Lombardia - slitta, probabilmente a domani. Fontana lo aveva già annunciato in mattinata, prima dei dati freschi: «La scelta verrà fatta dopo un'analisi attenta della situazione. Faremo un ampliamento delle aperture solo con la certezza della garanzia sanitaria». Nel pomeriggio ha convocato e raccolto i pareri dei 12 sindaci dei capoluoghi: tutti perplessi per la mancanza di provvedimenti definitivi. Per il sindaco Sala è tempo di riaprire: «Penso che in questo momento sia necessario, perché la nostra civiltà e la nostra città in particolare vivono sul lavoro».

Fontana oggi avrà un incontro con il comitato tecnico-scientifico, «che ci darà le indicazioni più squisitamente sanitarie». Poi un vertice con il governo sulle linee guida. La decisione sulle aperture in Lombardia dovrebbe dunque essere presa domani. Lunedì 18 c'è già luce verde per decreto del governo ai negozi di vendita al dettaglio, mentre titolari di bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste sono ancora in bilico: dovrebbero aprire, ma l'ufficialità ancora non c'è. Di certo chi aprirà lunedì in Lombardia dovrà rispettare un'ordinanza più restrittiva di quella statale: i datori di lavoro devono misurare la febbre ai dipendenti ed è fortemente consigliato di misurarla anche ai clienti: se la temperatura è sopra i 37,5 si torna a casa.

Venerdì 15 Maggio 2020

