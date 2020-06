Imprudenza del serbo

Marco Lobasso

Il mondo del web è contro di lui, il tennis internazionale trema, con a rischio la ripartenza del 14 agosto. Novak Djokovic l'ha fatta grossa: il numero 1 del mondo ha organizzato il torneo dell'Adria, a Zara e, di fatto, è risultato insieme alla moglie Jelena positivo a Covid-19. E mica solo lui, anche Coric, Dimitrov, Trocki (tutto top player) e organizzatori vari. Insomma, il torneo esibizione voluto da Nole ha clamorosamente toppato e aperto un vero e proprio cluster nella sua Serbia, tra Belgrado e Zara. Dal web, ma anche da tanti campioni del tennis sono arrivate critiche per un torneo organizzato male e senza, evidentemente, il rispetto delle regole di distanziamento. Djokovic ha fatto mea culpa: «Il nostro torneo aveva un carattere umanitario, organizzato quando il virus si era indebolito, pensando che ci fossero le condizioni per lo svolgimento. Mi dispiace tanto per tutti i casi di contagio, spero che il numero non crescerà. Io resterò in autoisolamento per 14 giorni».

