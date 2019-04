Impresa Tottenham con l'aiuto del Var

Marco Lobasso

ROMA - La Champions League parla inglese. Dopo Ajax e Barcellona, ieri è toccato volare in semifinale a due regine della Premier League, il blasonato Liverpool e la sorpresa Tottenham.

A Manchester è andato in scena ieri sera lo psicodramma del City di Guardiola che doveva rimontare l'1-0 dell'andata dei londinesi. Ne è uscita fuori una partita rocambolesca e bellissima, finita 4-3 per i padroni di casa che, per il gioco del gol in trasferta che valgono doppio sono andati fuori. Decisive le ultime due decisioni del Var di convalidare il gol del 4-3 di Llorente del Tottenham (sospetto fallo di mano) e poi di annullare la rete di Sterling (fuorigioco) che avrebbe portato al 95' il City sul 5-3 e quindi in semifinale. La sequenza dei gol: botta e risposta al 4' con Sterling e al 7' con Min che poi raddoppia e cambia la partita già al 10'. Un minuto dopo Silva per il 2-2 e al 21' Sterling per il 3-2; lungo pressing del City e il gol della qualificazione (4-2) che arriva con Aguero al 59'. Poi, la discussa rete di Llorente al 73' regala la semifinale agli Spurs (4-3).

Nell'altra semifinale altri quattro gol (4-1), questa volta firmati dal Liverpool in trasferta con il Porto, che confermano il 2-0 degli inglesi all'andata e la superiorità della formazione di Klopp nel doppio confronto contro i portoghesi. Le reti di Manè al 26' poi il 2-0 di Salah al 65', il tentativo di rimonta dei padroni di casa con Militao al 69'; infine le altre due segnature che hanno chiuso il match, con Firmino al 77' e Van Dick all'84'.

Il 30 aprile nell'andata delle semifinali il Liverpool troverà ad aspettarlo il Barcellona, nella sfida nobile delle due in programma, menre Ajax e Tottenham si sfideranno prima a Londra e poi in Olanda. Ritorno delle due semifinali il 7 maggio, sempre alle ore 21.

