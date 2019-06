Imprenditoria arriva Tinder per gli affari

Ispirata a linkedin, il social dei professionisti, ma con l'immediatezza e una formula alla Tinder, la celeberrima app per gli incontri personali. È la start up lanciata da quattro giovani imprenditori brianzoli, under40, e chiamata Business Maker. L'iniziativa si basa su una app, sia per Ios sia per Android, che dovrebbe facilitare gli incontri professionali tra persone che vogliono sviluppare il proprio business, scambiarsi idee imprenditoriali, creare partnership. Il bacino di riferimento di Business Maker è quindi quello dei professionisti, degli imprenditori, degli startupper e degli uomini d'affari e l'applicazione permette rapidamente agli utenti di geolocalizzarsi e di rendersi disponibili per un business meeting. «Il progetto nasce a Milano e su Milano puntiamo a raggiungere in tempi brevi 10mila utenti», spiega Ferdinando Bova, ideatore del progetto e cofondatore insieme a Paolo Biffi, Matteo Gencarelli e Fabrizio Sironi. Obiettivo: 1,5 milioni di utenti complessivi

Venerdì 28 Giugno 2019, 05:01

