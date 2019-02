Imprenditore ucciso con due colpi in testa

Chi ha sparato voleva uccidere. Diversi colpi di pistola mentre la vittima era seduta nel furgone, due dei quali l'hanno raggiunta alla testa e al collo. Giuseppe Giuliano, imprenditore edile di 64 anni, è deceduto alcune ore dopo l'agguato alla clinica Humanitas di Rozzano.

Giuliano è stato colpito alle 7,30 davanti a un cantiere nella frazione di Cascina Vione, nel Comune di Basiglio, dove era impegnato nei lavori di ristrutturazione di un grosso cascinale. Era su un Fiat Doblò bianco intestato alla moglie ed era al telefono con uno dei suoi operai. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, in quel momento il killer è sbucato da un cespuglio e ha aperto il fuoco con una pistola dal calibro. Uno dei manovali ha trovato Giuliano agonizzante ed ha chiamato i soccorsi. Nel pomeriggio l'imprenditore è morto in ospedale.

Il 64enne, di origini campane, aveva precedenti per associazione a delinquere finalizzata alla ricettazione ma risalgono al 1995. I carabinieri stanno lavorando sulla vita attuale del piccolo imprenditore, ricostruendo il circuito relazionale e i possibili nemici nella cerchia dei conoscenti. (S.Gar.)

