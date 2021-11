«Impossibile ogni trattativa con la questura» per i cortei No green pass del sabato. Con questo attacco alla polizia i manifestanti contro la carta verde hanno annunciato che il loro comitato si scioglie. «Impossibile trattare con chi ha rinchiuso centinaia di manifestanti pacifici in una via e li ha trattati peggio dei criminali», hanno dichiarato in una nota. Ma la protesta non si ferma, promettono: «Il corteo non ha organizzatori perché tutti lo sono».

Intanto, prefetto, istituzioni e questura, dopo le indicazioni del ministero dell'Interno (che ha anche promesso l'arrivo di più forze da Roma) stanno elaborando un piano per contenere i disagi di un corteo senza regole e insieme il pericolo di contagi. L'ipotesi è cortei lontani dal centro, da luoghi sensibili e magari solo sit in.



