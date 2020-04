Importa dalla Cina mascherine per i medici ma le vende ai privati

Ha importato dalla Cina 72mila mascherine filtranti FFP23, assicurando nei documenti doganali che si trattava di forniture per gli ospedali. Invece le vendeva ai privati. L'amministratore delegato di un'azienda di Turbigo, nell'hinterland di Milano, è stato messo agli arresti domiciliari dalla guardia di finanza su mandato della procura di Como: indagavano sulla commercializzazione di capi di abbigliamento contraffatti importati dalla Cina, si sono imbattuti in tutt'altro.

L'imprenditore è accusato di aver importato dalla Cina 72.000 mascherine protettive filtranti, attestando falsamente - in una dichiarazione di svincolo diretto per l'importazione di dispositivi di protezione destinati al contrasto del Covid - che le mascherine dovevano essere tutte consegnate alla Federazione italiana medici. Ma dalla partita ne aveva sottratte 12mila per essere commercializzate.

Sempre con dichiarazioni false l'uomo aveva effettuato un'altra importazione di 550mila mascherine, 500.000 destinate a una società municipalizzata e le restanti 50.000 a una diversa commercializzazione, con conseguente evasione dell'Iva e dazi dovuti per l'importazione.

