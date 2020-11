Implacabile Olimpia Venezia (86-72) è ko

Fabrizio Ponciroli

L'Olimpia vince ancora. La corazzata biancorossa si sbarazza pure della Reyer Venezia (86-72 il finale), infilando la nona vittoria consecutiva su altrettante gare disputate in campionato. Ottima prova di LeDay, autore di 20 punti e determinante per la sgasata biancorossa nel terzo periodo. In doppia cifra anche Delaney (16 punti) e Shields (14). Tutto abbastanza facile per Milano, anche grazie alle tante defezioni tra i lagunari.

A causa del Covid-19, Venezia si presenta al Forum con solo sei giocatori della prima squadra (Stone, Bramos, Chappell, Daye, Fotu e Casarin) e tre ragazzini del 2001 e 2002. Dopo un ottimo inizio, i lagunari iniziano a soffrire la rotazione a soli sei uomini. Milano inizia a fare sul serio e la partita si tinge di biancorosso, anche se la Reyer non molla di un solo centimetro. Nella ripresa l'Olimpia dà la spallata decisiva al match (protagonista assoluto LeDay, devastante in attacco).

Venezia non ha più energie fisiche e per i biancorossi la gara si fa in discesa. Doppio sorriso per Messina (comunque molto nervoso). Oltre al successo, importante aver concesso un turno di riposo a ben tre titolari, ovvero Rodriguez, Punter e Hines. Giovedì è in programma la delicata trasferta di Eurolega sul campo del Maccabi Tel Aviv.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA