Impianti sportivi all'aperto, via libera

Dal tennis alla arrampicata sportiva, dall'atletica al golf, dal go kart alla piscina. Ripartono oggi in Lombardia le attività sportive individuali all'aria aperta nell'ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi. È quanto stabilisce un'ordinanza della Regione. Saranno quindi consentiti, tra gli altri, golf, tiro con l'arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo e go-kart. Nell'ordinanza del governatore Attilio Fontana, si specifica che negli impianti e centri sportivi sarà comunque vietata «la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti)» e saranno aperti solo i locali adibiti a servizi igienici, ovvero niente docce e spogliatoi. Inoltre i gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l'organizzazione di percorsi idonei e l'adozione di tutte le misure antiassembramento.

Ieri intanto ha riaperto l'Idroscalo. Runner, pattini, biciclette, monopattini, bambini, tanti pescatori: un migliaio in giro.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Maggio 2020, 05:01

