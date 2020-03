«Impennata morti, 252 in un giorno»

Giovanni Migone

Boom di morti in Lombardia. Il numero dei decessi da Coronavirus è 1218, di cui 252 morti solo ieri: mai così tanti in 24 ore. In Europa i decessi sono oltre 2000 e qui la metà: la Lombardia è il cuore della pandemia.

Il sistema sanitario della Lombardia lancia grida d'aiuto in ogni direzione. Per il personale, ma soprattutto per i posti letto in terapia intensiva. «Le terapie sono l'aspetto più delicato - ha detto via Facebook l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera - anche se non l'unico: abbiamo ospedali allo stremo dopo 24 giorni di emergenza». E allora la priorità diventa quella di alleggerire il carico. Nella sola giornata di ieri sono stati 60 i pazienti trasferiti dai presidi più critici come Crema, Brescia, Bergamo, Seriate e Cremona. Un'azione su cui il pubblico e il privato stanno lavorando a braccetto.

Tutto ruota intorno ai ventilatori per la respirazione assistita, macchinari diventati quasi introvabili, anche perché, come ha spiegato il governatore Attilio Fontana, «ora che il problema non è più solo italiano, tutti i produttori stranieri tendono a tenere ciò che serve al proprio Paese». I 500 letti di rianimazione nei padiglioni della Fiera di Milano intanto si allontanano, almeno temporalmente, con il commissario straordinario Domenico Arcuri che ha chiesto fino a martedì per una riposta. Intanto, oggi dovrebbe arrivare Guido Bertolaso, chiamato dal governatore Fontana come consulente proprio per risolvere l'allestimento dell'ospedale.

Ogni giorno si lotta per ogni singolo letto e così dai 724 a inizio emergenza, in Lombardia ce ne sono 1200, 924 dei quali occupati da pazienti Covid. Numeri a cui si dovrebbero aggiungere nella prossima settimana tra i 100 e i 140 respiratori forniti dalla Protezione Civile.

E mentre prosegue la polemica tra Lombardia e Roma («un conto è vivere sul campo la situazione di persone che muoiono e un altro è viverla in una parte del Paese dove forse non si percepisce la gravità di questo fatto» ha detto Fontana), il bollettino quotidiano parla di 13.272 casi positivi, 1.587 in più rispetto a sabato. E le persone ricoverate non in terapia intensiva sono 4.898, 602 in più. «I dati - ha detto Gallera - evidenziano una crescita costante e non esponenziale e questo è un elemento che ci deve rafforzare nella convinzione di continuare questa battaglia che per ora stiamo vincendo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA