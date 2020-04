Immobili, infrastrutture, arredo, viabilità, verde, trasporto pubblico. Il virus ha bloccato a Milano oltre duecento cantieri pubblici. A sostegno delle imprese che stavano eseguendo questi lavori pubblici il Comune «ha deciso di consentire il pagamento immediato dei lavori effettivamente eseguiti al momento del fermo». Lo rende noto Palazzo Marino in una nota. «Questa misura ha carattere di eccezionalità e modifica i capitolati vigenti; su richiesta dell'impresa sarà possibile effettuare il pagamento di ogni importo dovuto anche prima del decorso dei quarantacinque giorni dalla sospensione dei lavori».

Per contenere la diffusione del Covid-19 sono stati emanati da governo e Regione provvedimenti che hanno disposto l'interruzione di tutti i cantieri ad eccezione di quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di servizi essenziali o urgenti.

«Vogliamo venire incontro alle imprese che stavano operando a Milano - dichiara Marco Granelli assessore ai Lavori pubblici - affinché a loro volta possano procedere al pagamento di operai e fornitori. Il nostro auspicio è che la ripresa dei lavori pubblici avvenga il più presto possibile ma fin da ora è importante sostenere le imprese e la loro operatività, il lavoro e soprattutto le famiglie in un momento di grave difficoltà». Con i nuovi provvedimenti di questi giorni «e l'auspicata disponibilità sul mercato di mascherine e altri dispositivi di sicurezza e prevenzione contiamo che nelle prossime settimane possano riprendere alcuni lavori in condizioni di sicurezza», conclude l'assessore.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 05:01

