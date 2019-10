Immobile: «Nazionale, ho un debito da saldare»

Marco Zorzo

MILANO - «Il dualismo in azzurro con Belotti? Io e Andrea abbiamo un rapporto particolare, la concorrenza fa bene sia a se stessi che alla squadra». Così Ciro Immobile dal ritiro di Coverciano, in attesa delle decisioni del ct Mancini che farà giocare una partita a testa contro Grecia e Liechtenstein. «Per fortuna stiamo entrambi facendo gol con regolarità - ha evidenziato l'attaccante della Lazio - e comunque, al di là di chi giocherà, anche se io vorrei giocare e segnare sempre, quel che conta più di tutto è che l'Italia vinca e che noi siamo sereni». Sui due amici-rival aleggia sempre il fantasma di Mario Balotelli: «Adesso siamo io e Belotti, più avanti vedremo. Tutti hanno la possibilità di vestire questa maglia, se verrà un altro attaccante vorrà dire che saremo in ballottaggio in tre o quattro, poi spetterà a Mancini decidere».

Capitolo maglia, versione Hulk: «Mancini l'ha bocciatal? La Nazionale è associata all'azzurro e tutti ci siamo molto attaccati, ma saremo comunque orgogliosi di indossare anche questa maglia particolare sperando di conquistare lo stesso risultato ottenuto dalla Nazionale nel 54 quando superò per 2-0 l'Argentina».

Infine, il debito da saldare, ecco il Ciro-pensiero: «Ho sempre lavorato per raggiungere alti livelli, purtroppo però sono mancato nelle situazioni che avrebbero potuto farmi fare un salto in più. Fortuna che non è mai mancata la fiducia di Mancini. Con l'Italia ho un debito: spero di saldarlo e fare qualcosa di importante sia sabato sia magari all'Europeo». E Ciro ricorda: «Non andare al Mondiale nell'anno dei 41 gol non è stata solo colpa mia - ha aggiunto il bomber della Lazio - faccio gol da tanti anni e sono stato capocannoniere in Europa League con la Lazio, ma adesso voglio centrare qualche record con la Nazionale».

