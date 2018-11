Imboscata della polizia tra i vagoni, presi 2 writer

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Li aspettavano. Si sono appostati per ore, nascosti nel buio tra i vagoni in sosta. E verso le 19 gli agenti della polizia ferroviaria della stazione d Porta Garibaldi sono stati premiati: sono comparsi i writer, con il loro armamentario di bombolette, pronti a un altro raid notturno di imbrattamento dei treni. E la trappola si è chiusa.C'erano state molteplici segnalazioni di blitz di graffitari nel deposito delle Fs di San Rocco. Sabato la Polfer è passata al contrattacco. Alle 19 tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni sono arrivati armati di bombolette spray colorate. Hanno iniziato il lavoro, con tanto di tag sui vari convogli. E all'improvviso si sono trovati circondati dalle divise.I tre giovani hanno tentato la fuga prendendo direzioni diverse. Due si sono dileguati, il terzo è stato fermato e denunciato per deturpamento e imbrattamento in concorso. Gli agenti intervenuti, a causa dell'inseguimento sui binari, hanno riportato alcune contusioni e una frattura del malleolo. Il giorno dopo, sentendosi braccato, uno degli altri due si è presentato negli uffici Polfer ammettendo le proprie responsabilità nel raid vandalico a San Roco. Anche lui è stato denunciato.