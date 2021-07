Ilicic in pole per il dopo Calha

Luca Uccello

Gira e rigira: il nome per il dopo Hakan Calhanoglu è sempre quello di Josep Ilicic. Potrebbe, anzi dovrebbe essere lui il numero 10 del Milan di Stefano Pioli per la nuova stagione.

Un vecchio amore che potrebbe finalmente concretizzarsi con un accordo biennale con opzione per un terzo anno. Un giocatore che l'Atalanta potrebbe liberare facilmente dopo i problemi nati con Gasperini nello scorso campionato, forse con le stesse cifre chieste e ottenute dal Chelsea per Giroud.

Di sicuro il trequartista sloveno sarebbe più che felice di poter firmare con il club rossonero e per questo si sarebbe offerto ancora una volta tramite il suo procuratore. E viste le difficoltà per arrivare a Isco piuttosto che a Ziyech, Maldini e Massara potrebbero valutare seriamente la sua candidatura. Ma prima di tutto il Diavolo cercherà di chiudere con Frank Kessie. Questa è la settimana giusta per un incontro tra la dirigenza e l'agente del centrocampista ivoriano impegnato in questi giorni con la sua Nazionale alle Olimpiadi di Tokyo.

Il giocatore non si accontenterebbe nemmeno più dei sei milioni offerti con bonus dal Milan ma ne vorrebbe 7, gli stessi percepiti da Zlatan Ibrahimovic. Una cifra fuori dalle logiche di Ivan Gazidis che un anno fa aveva imposto dei chiari parametri di spesa sul monte ingaggi con qualche necessario strappo alle regole. Da 6 a 7 però si rischia di andare oltre e costringere così a trattare al rialzo anche con Theo Hernandez cercato dal Psg di Leonardo.

Nel peggior delle ipotesi, per entrambi, potrebbe esserci un accordo ponte di due stagioni per poi riuscire a cederli a un prezzo ragionevole senza doverli perderli a parametro zero come è già successo con Donnarumma e Calhanoglu.

Intanto a Milanello Stefano Pioli oggi potrà riabbracciare gli ultimi reduci del campionato Europeo: Maignan, Kjaer, Rebic e Giroud. Quattro giocatori di prima fascia, tutti possibili titolari che dovranno mettersi alla pari quanto prima per poter entrare nei meccanismi del tecnico rossonero che salvo miracoli (recupero di Ibra) dovrà schierare tutti e quattro titolari alla prima di campionato a Marassi contro la Sampdoria, in calendario lunedì 23 agosto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

