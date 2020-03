Ilaria Del Prete

Cento tablet da distribuire agli ospedali milanesi impegnati in prima linea nell'emergenza coronavirus. È questo l'obiettivo di Lucia Carella e il marito Giorgio, titolari di Telefonia Bronzetti che hanno vissuto in prima persona il contagio da Covid-19.

«La prima sono stata io - racconta la donna - con una strana tosse. Dopo qualche giorno anche a mio marito è salita la febbre. Non ci hanno fatto i tamponi, ma la nostra dottoressa, Raffaella Aprea, ha riconosciuto con evidenza i sintomi e ci sta supportando a distanza». Da tre settimane sono chiusi in casa, la loro salute migliora ma il pensiero va a quanti non hanno avuto la stessa fortuna e ora lottano tra la vita e la morte, ricoverati senza neanche il conforto di una persona cara a tenergli la mano. «Le donazioni per la fornitura di materiale sanitario sono fondamentali spiega Lucia al telefono, la voce ancora rotta da qualche colpo di tosse - ma non si è pensato ad aiutare a livello umano. Quando si sta male si ha bisogno di una carezza, e questo virus non lo permette».

Proprio mentre Lucia racconta dell'iniziativa, i primi cinque tablet acquistati dalla coppia sono stati consegnati da David, responsabile del negozio e prezioso aiutante, nelle mani dell'infermiera del pronto soccorso del Sacco Maria Antonietta Maltana e del responsabile per supporto organizzativo, Michele Rosata. «L'idea è venuta a mio marito spiega dopo aver perso il cognato di una carissima amica a causa del virus. Se n'è andato da solo, senza la possibilità di avere alcun contatto». E così Giorgio non ha perso tempo, ha ordinato dieci tablet e fatto partire la macchina dei contatti con gli ospedali per poterli portare al più presto nei reparti dove soprattutto le persone più anziane non hanno modo di comunicare con i propri cari all'esterno, se non grazie a medici e infermieri che mettono a disposizione i propri telefoni personali.

Quel gesto dettato dal cuore è stato solo il primo passo: poi Lucia e Giorgio hanno attivato una raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundme chiamata Più vicini. «L'obiettivo è riuscire ad acquistare cento tablet da distribuire alle terapie intensive degli ospedali Sacco, San Raffaele e Fiera Milano», dice Lucia. Al momento sono stati raccolti i primi 1.500 euro grazie al contributo di amici, parenti e clienti del negozio di telefonia. E la coppia già pensa al prossimo passo: «Con un piccolo contributo da parte di tutti - dicono - potremmo raggiungere anche altri ospedali. Pensiamo a Bergamo, e ovunque possa esserci bisogno».

