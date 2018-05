Il wifi scende in metro a Cadorna e San Babila

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si estende il wifi gratuito sui mezzi pubblici. Atm si adegua alla società dei sempre connessi e offre il servizio internet illimitato ai passeggeri che attendono in banchina.Dopo la sperimentazione partita lo scorso febbraio alla stazione Duomo (M1 e la M3), la connessione internet gratuita sarà disponibile, a partire da questa mattina, anche nelle stazioni di Cadorna M1-M2 e San Babila. Per quattro ore al giorno sarà garantita una velocità fino a 500 Megabit al secondo, per poi calare a 200. L'obiettivo è di arrivare, nell'arco di un anno circa, a coprire con la banda ultralarga tutte le 113 stazioni della metropolitana e a breve anche su tram che bus: la sperimentazione delle coperture wireless sta per partire anche su alcune linee di superficie.«È un bel progetto di crescita per Atm che complessivamente alle tecnologie ha riservato un investimento ambizioso di circa 2 miliardi di euro», ha spiegato il direttore generale di Atm Arrigo Giana. »Come fare per registrarsi? I passeggeri, una volta arrivati all'interno delle stazioni, devono semplicemente aver attivato la funzione sul proprio smartphone per veder comparire la Welcome page e procedere così alla registrazione, che sarà necessaria solo al primo accesso». In pochi minuti, con un semplice click, i passeggeri saranno connessi. Potranno registrarsi anche attraverso i social network.(S.Rom.)riproduzione riservata ®