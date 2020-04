«Il virus uccide ancora ma nessuno resta solo»

Simona Romanò

«Nessun malato è mai lasciato solo, ma non è facile comunicare. Il paziente riesce a intravedere solo gli occhi di noi medici e infermieri, perché siamo completamente bardati. Quindi, facciamo capire con i gesti che non gettiamo la spugna per salvargli la vita. E anche lui non deve mollare».

Daniela De Serio, cardiologa intensivista, 37 anni, dello staff di Emergency, è in prima linea nella terapia intensiva dell'ospedale da campo che è stato allestito alla fiera di Bergamo per far fronte all'emergenza coronavirus: 142 posti letto, con la rianimazione per chi deve essere intubato. De Serio, dopo missioni in Sudan, Repubblica Centrafricana, Sicilia-Calabria per lo sbarco dei profughi, si era presa una pausa e lavorava in ospedale a Milano. «Ma quando è esplosa la pandemia non potevo far finta di niente», spiega.

Vedete la luce in fondo al tunnel?

«È una battaglia ancora dura e lunga, perché i malati covid-19 più gravi hanno bisogno di molto tempo per migliorare, anche più di due settimane in terapia intensiva. Ogni volta che fanno un piccolo passo verso il recupero vediamo l'orgoglio sul loro volto. Mi hanno fatto tenerezza due pazienti che, dopo un mese a letto, abbiamo fatto sedere: il loro viso si è illuminato».

Come li aiutate?

«Importante parlargli e toccarli per infondere coraggio. Il contatto umano non gli deve assolutamente mancare e devono sapere che i loro cari li stanno aspettando a casa. Per questo abbiamo chiesto un tablet per le videochiamate. Sarebbe bello anche per i familiari che ora, invece, sono contattati da noi a fine giornata».

Cosa la colpisce di più?

«È una gioia immensa quando un malato, dopo giorni critici, riesce a sorridere».

Ha paura?

«È stato terrificante per i nostri colleghi che, a fine febbraio, negli ospedali, sono stati travolti dalla prima ondata di malati, contagiati da un virus sconosciuto. Adesso sappiamo qualcosa in più e ci proteggiamo seguendo il protocollo Ebola, un po' riadattato. Emergency ha anche previsto in fiera la figura dell'igienista».

Che cosa fa?

«Osserva i nostri comportamenti per verificare che non commettiamo errori. Il momento della svestizione è il più difficile, perché tutte le protezioni che indossiamo sono contaminate».

Cosa la spaventa di più?

«Non avere risposte certe, perché il covid-19 è un nemico sconosciuto. Ora bisogna avere buon senso e stare tutti a casa».

Cosa le rimarrà di questa esperienza?

«La conferma che in piena emergenza il sistema sanitario italiano resta uno dei più belli al mondo, perché offre a tutti le cure sul principio della gratuità. E mi resterà il ricordo di tutti i pazienti».

Racconti.

«Ognuno di loro mi lascerà qualcosa per sempre, perché ciascuno è dolce e fragile a modo suo. Una signora ha qualche tratto che ricorda la nonna. Un altro è grave, sta combattendo. E noi con lui».

Un altro aspetto drammatico è che il virus ti allontana dalla famiglia.

«Vorrei almeno che fosse chiaro che nessun paziente è abbandonato, anche quando si capisce che non ce la farà».

