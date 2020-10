Il virus non dà tregua: tra città e hinterland 1463 nuovi casi

Il trend in crescita dei nuovi contagiati continua. E Milano e hinterland sono sempre più nell'occhio del ciclone. Ieri in città sono stati registrati 727 nuovi infetti, cento in più rispetto alle 24 ore precedenti. Un dato che va a braccetto con quello dell'intera provincia, dove ieri i nuovi contagiati sono stati 1463 (contro i 1388 di sabato).

Non sono buoni neppure i dati della Lombardia: ieri sono risultate positive al coronavirus 2975 persone, contro le 2664 delle 24 ore precedenti, con un numero di tamponi cresciuto di poco nelle 24 ore: ieri ne sono stati processati 30.981, il giorno precedente 29.053. Continua la crescita della percentuale tra positivi e tamponi eseguiti: ha raggiunto il 9,6 per cento.

Ed è decisa anche l'impennata dei morti: nelle ultime 24 ore in Lombardia hanno perso la vita 21 pazienti contro i 13 di sabato, quasi un terzo di tutti i decessi avvenuti ieri in Italia per Covid. Il conto totale dei decessi nella regione è ormai ben al si sopra dei 17mila. E aumenta la pressione sugli ospedali: ieri i ricoveri sono saliti di 122 unità, per un totale di 1065. In terapia intensiva ci sono 110 pazienti (+14 in un giorno), 84 dei quali intubati.

