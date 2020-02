Il virus libera i pronto soccorso

La paura di essere contagiati allontana la gente dai pronto soccorso. Risultato? Ospedali finalmente liberi da codici bianchi e verdi. Come sottolinea Lorenzo Mantovani, professore di Economia sanitaria alla Milano-Bicocca, «I pronto soccorso a volte vengono utilizzati impropriamente per ricevere una diagnosi veloce. Ora invece chi segue questa scorciatoia non lo fa più».

Negli ospedali lombardi in alcuni casi c'è stato un calo degli accessi, mentre in altri non ci sono state particolari differenze rispetto al solito. Qualche difficoltà per il Sacco, che ha dovuto trasferire alcuni loro pazienti in altri ospedali. Nel reparto di terapia intensiva del San Raffaele la situazione è normale e sotto controllo, così come al Policlinico. Per il coronavirus ha messo a disposizione della regione 6 posti letto. Anche al S. Paolo gli accessi al pronto soccorso sono calati nell'ultima settimana. Nel reparto di terapia intensiva invece dei 7 posti letto a disposizione, 4 sono stati dedicati al coronavirus, mentre il San Carlo ha messo a supporto del S. Paolo e degli altri ospedali milanesi che ne abbiano bisogno i suoi 15 posti letto di terapia intensiva per le altre patologie.

