Il virus entra in questura

Salvatore Garzillo

Un poliziotto è risultato positivo al coronavirus. È il primo a Milano e, per quanto possa risultare sgradevole, va detto che era inevitabile. La notizia ha iniziato a circolare nel primo pomeriggio di ieri, ha attraversato i corridoi della questura ed è uscita attraverso fonti confidenziali. Alle 16 i vertici di via Fatebenefratelli hanno confermato quanto era ormai noto a moltissimi, Alle 18,51 la notizia è diventata ufficiale.

L'agente è in servizio alla Digos, in un ufficio che non ha rapporti quotidiani con l'esterno come quello in cui lavorano i colleghi dello sportello Immigrazione, davanti al quale nell'ultima settimana ci sono state file lunghissime per evitare l'assembramento e la promiscuità nella grande sala d'aspetto. Nei giorni scorsi il poliziotto aveva avvertito i classici sintomi influenzali e visto il quadro generale ha deciso di farsi avanti per il test. Una volta accertato il contagio è stato sottoposto al protocollo dell'ufficio sanitario provinciale e ora si trova in quarantena. Al momento le sue condizioni sono giudicate buone. Tutta la sezione che ha frequentato per lavoro è stata invece disinfestata con lo stesso sistema utilizzato martedì in tribunale, dove l'intera procura è stata bonificata.

Sempre nella giornata di ieri è risultato positivo al coronavirus un dipendente di Atm, che lavora in un ufficio periferico dell'azienda dei trasporti. I colleghi dello stesso ufficio, una mezza dozzina di persone, sono stati mandati a casa in isolamento precauzionale.

Sono casi che fanno rumore, come quello dei due dipendenti della Scala, dei due magistrati del Palagiustizia, dell'assessore regionale Mattinzoli. Casi che però non cambiano il quadro generale. Le ultime cifre del contagio in Lombardia, diffuse ieri sera dall'assessore regionale al Welfare Gallera: sono 1820 le persone positive, 877 i ricoverati, 209 i pazienti in terapia intensiva, 411 ai domiciliari e 250 i dimessi. I decessi, invece, sono saliti a 73.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Marzo 2020, 05:01

