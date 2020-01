Il virus cinese spegne il Capodanno

Simona Romanò

Il Coranavirus cancella i festeggiamenti per il Capodanno cinese programmati per domenica 2 febbraio in via Paolo Sarpi.

La comunità cinese, una delle più numerose in Italia, ha deciso di annullare (così come a Roma) la maestosa parata del Dragone, prevista domenica a Chinatown: «Come segno di lutto e di solidarietà verso la madrepatria - spiegano - dove non hanno potuto celebrare la ricorrenza attraverso manifestazioni pubbliche». «Siamo tristi, preoccupati e vicini a tutti i cinesi colpiti da questa grave situazione dichiara Francesco Wu, presidente onorario dell'Unione imprenditori Italia-Cina e rappresentante del coordinamento delle associazioni cinesi a Milano - Non ce la sentiamo proprio di far festa quando la situazione in Cina sta peggiorando. Siamo sicuri che ci saranno altre occasioni per festeggiare insieme. Ora è il momento della comprensione».

Le associazioni così hanno deciso di convogliare il budget previsto per organizzare la sfilata, qualche decina di migliaia di euro, «in una donazione verso la Cina e in particolare verso Wuhan, epicentro del contagio, dove verranno mandati mascherine, guanti e altro materiale chiesto dalle autorità sanitarie». La sfilata milanese è una delle più rinomate d'Italia, che attira ogni anno migliaia spettatori.

Intanto, da punto di vista sanitario Milano e la Regione Lombardia, in via precauzionale, si stanno mobilitando. Da oggi, infatti, una task force di quattordici medici sarà allo scalo di Malpensa per controllare i passeggeri in arrivo, che sono ritenuti potenzialmente a rischio. I camici bianchi in aeroporto sono una delle misure predisposte in base al protocollo diffuso del ministero della Salute «per monitorare gli effetti dell'epidemia»: sarà una squadra di dottori adeguatamente formati. Ma nessun allarmismo, soltanto la necessità di seguire la prassi e adottare tutte le precauzioni.

Lunedì 27 Gennaio 2020, 05:01

